Erkrath : Weihnachtsmarkt to go für alle Stadtteile

Mit dem „Christmas Drive“ will LuMi-Events am 5.,12. und 19. Dezember Weihnachtsmarkt-Atmosphäre in alle drei Erkrather Stadtteile bringen.

An den typischen Buden, die auf ein Chassis montiert werden, können dann Glühwein, gebrannte Mandeln und Co. in selbst mitgebrachten Gefäßen gekauft und zuhause genossen werden.