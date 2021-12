Weihnachten in Wülfrath: Lhoist-Mitarbeiter erfüllen Wünsche.

Wülfrath Das Unternehmen übergibt zahlreiche Geschenkpakete an das Rote Kreuz. Das hat in der Kalkstadt mittlerweile Tradition.

Zahlreiche Mitarbeiter von Lhoist Germany haben in diesem Jahr wieder die Tradition der „Wunscherfüller“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) fortgesetzt und Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder in Wülfrath besorgt und festlich verpackt.

Mit Freude hat Wolfgang Peetz vom Wülfrather Ortsverein des DRK die Geschenke von Philipp Niemann, dem Geschäftsführer von Lhoist Germany, entgegengenommen. „Mit unserer Aktion wollen wir den Kleinsten in unserer Gesellschaft, die nicht so reich beschenkt werden können, ein glückliches Weihnachtsfest bescheren“, sagte Peetz. „Wir freuen uns, dass wir mit der längst Tradition gewordenen Aktion auch in diesem Jahr wieder vielen Kindern eine Freude zum Weihnachtsfest bereiten dürfen“, entgegnete Niemann bei der Übergabe der zahlreichen, unter einem Weihnachtsbaum drapierten Geschenke.

Die liebevoll verpackten Präsente sind jetzt auf dem Weg zu bedürftigen Kindern aus Wülfrath und werden in dieser Woche pünktlich zu Heiligabend durch Helfer des Roten Kreuzes verteilt. Das Deutsche Rote Kreuz koordiniert die Aktion „Wunscherfüller“ für Kinder, die in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen aufwachsen. „Für wirtschaftliche Notlagen in Familien gibt es viele Gründe, aber gerade die Jüngsten unter uns sollen am Weihnachtsfest nicht darunter leiden müssen“, erklärte Peetz. „Und deswegen werden wir die Initiative auch im kommenden Jahr wieder unterstützen“, ergänzte Niemann.