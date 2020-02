Stadtentwicklung in Alt-Erkrath : Weidenhof-Grundstück wird neu bebaut

Stadtentwicklung in Alt-Erkrath

Der Weidenhof an der Kreutzstraße in Alt-Erkrath wurde 2017 abgerissen. Nun soll das Gelände neu bebaut werden. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Erkrath Ein Investor will 15 seniorengerechte Wohneinheiten, eine Arztpraxis, eine Physiopraxis und ein Ladenlokal errichten.

Der Rat der Stadt Erkrath hat den Bebauungsplan für das Grundstück des ehemaligen Weidenhofs an der Kreuzstraße beschlossen. In naher Zukunft soll dort ein Block mit 15 seniorengerechten Wohneinheiten, einer Arztpraxis, einer Physiopraxis und einem Ladenlokal entstehen. Vorausgegangen waren Jahre voller Gutachten, Stellungnahmen der Behörden und Beteiligungen der Öffentlichkeit. Der Weidenhof war 2017, pünktlich zur Tour de France, abgerissen worden.

In den Beschluss des Bebauungsplans, mit dem ein älterer Bebauungsplan teilweise aufgehoben wird, fließt der Beschluss einer Abwägungsvorlage mit ein. In dieser sind alle Stellungnahmen von Kreis, Umweltschutzbehörde und anderen, sowie eine Übersicht des bisherigen und des weiteren Verfahrens aufgelistet. Demnach gibt es keine Bedenken aus artenschutz- und wasserschutzrechtlicher Sicht. Auch bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung im Sommer 2018 und der öffentlichen Auslegung im Herbst 2019 habe es keine Einwände der Anwohner gegeben. Alle sind froh, dass nicht nur der verfallene Weidenhof weg ist, sondern an seine Stelle endlich ein moderner Wohnkomplex tritt. Immerhin stammt der Aufstellungsbeschluss bereits aus dem Jahr 2016.