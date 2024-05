Ausflüge Was Erkrath bei der Wanderwoche zu bieten hat

Was neu ist bei der fünften Wanderwoche: Nach dem Motto „wer viel wandert, kann auch viel gewinnen“, haben sich die Organisatoren diesmal ein Stempel-Gewinnspiel ausgedacht. Auf jeder Wandertour gibt es einen Stempel. Bereits ab zwei Stempeln nehmen die Karteninhaber an der Verlosung am Ende der Wanderwoche teil. Den ersten Stempel gibt es schon bei der Eröffnungswanderung am 25. Mai in Ratingen.