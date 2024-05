Wirtschaft in Erkrath Was eine Erkrather Firma mit Mexiko verbindet

Am Tisch versammelt waren Firmengründer Axel Thiel, Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsführung, dessen Stellvertreter Andreas Buchloh, Geschäftsführer Mikail Rosen und sowie Wilfried Niklas, der die Niederlassung in Mexiko aufbaute. Er fliegt nach wie vor alle vier bis sechs Wochen nach Guadalajara und verbringt dann ebenso viel Zeit dort. Er schwärmte geradezu: „Wir haben tolle Mitarbeiter vor Ort. Das Management-Team ist nach wie vor das der ersten Stunde und auch in der Produktion haben wir eine geringe Fluktuation,“ so der Vertriebsmann, der die Erklärung gleich mitliefert: „Wir haben das Beste aus beiden Welten in unserem Werk etabliert: Das Organisationstalent der Mexikaner sowie die typisch deutsche Gründlichkeit bei Planung und Ausführung. Auch leben wir wie an unseren Standorten hier die Tradition eines familiengeführten Betriebes, der sich um die Mitarbeiter und deren berufliches Vorankommen kümmert,“ so Niklas.