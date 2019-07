Vier Touren für August geplant : Wandern mit dem Turn- und Sportverein

Vielleicht ist es im August ja nicht mehr ganz so heiß, dann macht Wandern auch wieder Spaß. Foto: dpa/Henning Kaiser

Erkrath Vier Touren führen in die nähere Umgebung.

(arue) Der TSV Hochdahl bietet mehrere Wanderungen an. Am Donnerstag, 1. August, geht es von Millrath zur Winkelsmühle, an der Düssel entlang nach Gruiten-Dorf und zurück zum „Kühlen Grund“. Zwischeneinkehr. Ziel ist Millrath. Die Tour umfasst 14 Kilometer mit etwa vier Stunden Wanderzeit. Info: 02104 45261. Treffpunkt: 9 Uhr, Bahnhof Millrath.

Am Donnerstag, 8. August, geht‘s in Meerbusch-Büderich über den Kreuzweg und den Siebenschmerzenweg, zirka zwölf Kilometer bzw. vier Stunden Wanderzeit. Schlusseinkehr. Info: 0211 252614. Treffpunkt: 8 Uhr am Bahnhof Hochdahl.

Am Montag, 12. August, spazieren die Teilnehmer von Neuss am Rhein und an der Erft aufwärts bis Neuss-Selikum zum Kinderbauernhof. Acht Kilometer, Schlusseinkehr. Info: 02104 41049. Treffpunkt: 9.05 Uhr am Bahnhof Hochdahl.

Am Mittwoch, 14. August, geht es auf den Neanderlandsteig, Etappe 5. Sie führt über 16 Kilometer von Velbert-Nierenhof über Asbachtal und Hespertal nach Velbert-Mitte. Fünf Stunden Wanderzeit, Schlusseinkehr. Info 02104 47281. Treffpunkt: 7.45 Uhr Bahnhof Hochdahl.

Die Gemeinschaftswanderung mit dem SGV Erkrath-Haan am 22. August ist bereits ausgebucht.

