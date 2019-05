Ein Projekt zur politischen Bildung : Schüler machen mit bei Juniorwahl

Erkrath (RP) Im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai nimmt die Realschule Hochdahl an der Rankestraße erstmals an der bundesweit durchgeführten Juniorwahl teil, informiert Schulleiter Uwe Heidelberg. Am 20. Mai haben 85 Schüler der Realschule im Verlauf des Vormittags die Gelegenheit, wie bei einer regulären Wahl ihre Stimme abzugeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken