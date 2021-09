Wählen in Erkrath : „Der Gang ins Wahllokal ist so etwas wie eine Tradition““

Erkrath Für Jutta Rühle-Distler und Ehemann Andreas Distler ist es etwas Besonderes, „seinem Wahlrecht in einer Wahlkabine in seinem Wahlbezirk nachzukommen“. In der Willbeck trafen sie – trotz der hohen Briefwahl-Quote – auf viele Gleichgesinnte.

Kontinuierlich zu tun hatten am Sonntag bis in die klassische Mittagszeit die Wahlhelfer in den Wahllokalen 190 und 200, die in der Grundschule Willbeck in der Ruhrstraße untergebracht sind. „Obwohl von den 928 in unserem Wählerverzeichnis aufgeführten Wahlberechtigten gut die Hälfte schon per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben, reißt der Strom der Wahlwilligen die ganze Zeit nicht ab,“ fasst Timo Kremerius, Wahlleiter im Bezirk 190, seine Beobachtungen zusammen.

„Man kann sagen, dass etwa alle zwei bis drei Minuten jemand da war bisher,“ pflichtet ihm Schriftführerin Gladis zu, die im vierten Jahr in diesem Wahllokal Dienst zusammen mit Francesca hat, die wieder das Aushändigen der Wahlunterlagen übernommen hat. „Das ist schon ein tolles und eingespieltes Team, mit dem wir hier zusammenarbeiten,“ so Kremerius .Im Gebäudekomplex der Grundschule, in dem das Wahllokal 200 untergebracht ist, haben gerade Jutta Rühle-Distler und ihr Ehemann Andreas Distler ihre Stimme abgegeben haben. Auch hier bestätigt das Wahlhelfer-Team, dass die Resonanz bis zum Ende ihrer „Schicht“, bevor sie dann zum Auszählen wieder kommen, groß ist.

„Wenn wir nicht gerade im Urlaub sind, dann ist der Gang ins Wahllokal so etwas wie eine Tradition,“ ist sich das Ehepaar einig, dass es schon etwas Besonderes ist, “sein Wahlrecht in einer Wahlkabine in seinem Wahlbezirk nachzukommen“, so Jutta Rühle-Distler. Zu seiner ersten Bundestagswahl kommt kurz darauf Jan (Name auf seinen Wunsch hin von der Redaktion geändert). Ihm ist Aufregung anzusehen, obwohl er ja bereits bei der Kommunalwahl wahlberechtigt war. „Eine Bundestagswahl ist doch etwas anderes. Ich habe mich per Wahl-O-Mat im Voraus informiert, bei welcher Partei die größten Übereinstimmungen mit meinen Wünschen und Ansichten bestehen“, so der junge Mann auf die Frage, wie er entschieden habe, hinter welchem Namen bzw. welcher Partei er seine Kreuze machen wird.

Auch im Wahllokal 110 in der Kita „Kleine Strolche“ in der Schliemannstraße bestätigten Wahlleiter und -Helfer, die seit einer Stunde die „zweite Schicht“ übernommen haben, einen regen Zulauf. Im Verwaltungsgebäude am Klinkerweg, wo Wolfgang Küppers die Leitung innehat, verfestigt sich, dass zusätzlich zur hohen Briefwahlquote auch viele Erkrather Bürger ihre Stimme in den Wahllokalen abgeben. „Jetzt gerade um die Mittagszeit ist ein kleiner Knick eingetreten“, bestätigt Tina Schlehbusch, was ihre ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen in den stichprobenartig aufgesuchten anderen Wahllokalen beobachtet haben.

So haben sie und ihre Kollegen Zeit, die fair gehandelte Bio-Schokolade zu genießen, die Regina Wedding, Erkraths Stellvertretende Bürgermeisterin, gerade vorbeigebracht hat. Sie verteilt den „süßen Dank“ in den Hochdahler Wahllokalen. Bürgermeister Christoph Schultz hatte seiner Stellvertreterin am Vormittag „ihren Anteil“ vor der Grundschule Willbeck übergeben. Er machte sich dann auf den Weg, um auch in Alt-Erkrath die Wahllokale „zu beliefern“.