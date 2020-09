Parteien laden ein : Wahlkampf in Erkrath – zu Fuß und per Rad

Erkrath Rundgang und Radtour: CDU und Grüne wollen unter freiem Himmel mit Bürgern ins Gespräch kommen, um ihre Schwerpunkte und Programme für die Kommunalwahl am 13. September 2020 vorzustellen.

Zu Fuß geht es mit der CDU Alt-Erkrath am kommenden Freitag, 4. September, 16 Uhr, auf einen kommunalpolitischen Rundgang.„Entwicklung statt Stillstand“ sei auf einem der Themenplakate der CDU zur Kommunalwahl am 13. September zu lesen. Dies gelte auch für den Ortsteil Alt Erkrath. Das Feuerwehrgerätehaus sei bereits gebaut worden, die ersten Arbeiten für die Kita an der Karlstraße hätten begonnen und große Projekte wie der Neubau des Gymnasiums am Neandertal kündigten sich an. Die CDU möchte den Stadtteil mit Gästen nun etwas genauer ansehen, informiert der Ortsverbandsvorsitzende Marc Hildebrand. Treffpunkt ist vor dem Informationsbüro der Neuen Mitte Erkrath GmbH auf dem Posemarre-Gelände. Anmeldung zum Rundgang per Mail an hildebrand@cdu-erkrath.de.