Tausende Haushalte in Hochdahl betroffen : BmU: „Fernwärmekunden sollten nur unter Vorbehalt zahlen“

Unser Archivfoto zeigt Vertreter der Ratsparteien und den Bürgermeister mit der Klageschrift der Stadt Erkrath gegen das Versorgungsunternehmen auf Herausgabe des Heizwerks und Fernwärmenetzes in Hochdahl. Foto: Dirk Neubauer

Erkrath Die Landeskartellbehörde will durch eine landesweite Abfrage bis Ende des Jahres feststellen, ob die Preise in Hochdahl so hoch sind, dass Konsequenzen gezogen werden müssen.

(hup) Wie Fraktionschef Bernhard Osterwind berichtet setzt sich die freie Wählervereinigung „Bürger mit Umweltverantwortung“ (BmU) seit mittlerweile 22 Jahren für gerechte Fernwärmepreise in Hochdahl ein. Betroffen sind dort tausende Kunden.

Seitdem die Bundeskartellbehörde seinerzeit überhöhte Preise feststellte, finde die Arbeit der BmU auch bei den großen Parteien politische Mehrheiten. Die Stadt Erkrath versuche, das Fernwärmenetz neu auszuschreiben und klage gegen den Betreiber des Leitungsnetzes, den Konzern E.ON (vorher Innogy, vorher RWE, vorher Favorit, vorher Esso AG), auf Herausgabe der notwendigen Daten.

Unabhängig davon habe die BmU sich um eine erneute kartellrechtliche Überprüfung der aus ihrer Sicht überhöhten Fernwärmepreise bemüht. Dafür hat sie Unterschriften aus der Bürgerschaft gesammelt. Die Landeskartellbehörde habe daraufhin reagiert, berichtet Osterwind. E.ON verweigere aber die zielführende Zusammenarbeit mit der Behörde.

Jetzt hat die Landeskartellbehörde gegenüber Bernhard Osterwind als Vertreter der Ratsfraktion BmU angekündigt, dass sie eine landesweite Fernwärme-Abfrage durchführt und bis Ende des Jahres feststellen will, ob die Preise zum Beispiel in Erkrath-Hochdahl im Vergleich so hoch sind, dass Konsequenzen gezogen werden müssen. Appell der BmU an die Bezieher von Fernwärme: „Zahlen Sie an E.ON nur unter Vorbehalt der Preisüberprüfung durch die Landeskartellbehörde.“

Zahlreiche Fernwärmekunden, die vertraglich gebunden sind, hatten sich mit ihren Rechnungen an die BmU gewandt. In einigen Fällen sei der Grundpreis von 2017 nach 2018 um 74 Prozent gestiegen und der Arbeitspreis um neun Prozent. Das betrifft die Fernwärme für rund 1500 Einfamilienhäuser, 6700 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 200 gewerbliche Kunden.

Seit dem Bau von Erkrath-Hochdahl Mitte der 1960er Jahre haben sie keine Wahl: Heißes Wasser und Heizung gab es nur über die Fernwärme, Gasleitungen wurden nicht verlegt. In den Grundbüchern der Einfamilienhäuser ist ein Anschlusszwang festgeschrieben.