Hier entsteht die nächste Generation Vorlesepaten Packendes Vorlesen ist erlernbar

Teilnehmerin Katharina Schuba ist immer auf der Suche nach Vorlesematerial und möchte zusätzliche Techniken für ihre Vorlesestunden als Lesemutter in der Schule und auch für ihre Kinder Sophie, (6) und Emelie (10) kennenlernen. Sie freut sich auf ihre Tätigkeit als Vorlesepatin und auf die vierteljährlichen Informationstreffen. Für Wolfgang Richter brauche es dafür keine Perfektion. Kinder lernen durch Nachahmung. Wenn sie freudig vorlesende Eltern erlebten, stelle sich die Freude am Lesen und die Lesekompetenz ganz von selbst ein, so seine Überzeugung. Gemeinsam zu lesen sei eine sinnvolle und wertschätzende Beschäftigung mit Kindern. Sie bringe Ruhe und Fokussierung in den Tagesablauf – etwas, was vielen Kindern heute fehlt.