Erkrath-Hochdahl : Vom Stadtweiher ist nur noch wenig übrig

nach der Vogelschutzzeit im Herbst trockenlegt werden und bis dahin noch als Rückzugsort für Amphibien und Wasservögel dienen. Die Sanierung des Gewässers soll mit der Entschlammung bald in die entscheidende Phase gehen. Die Arbeiten sind bereits ausgeschrieben.

Die durch starken Pflanzen-Bewuchs überfällige Sanierung des Stadtweihers ist eine Maßnahme aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt Sandheide“. Mit Geld vom Land soll das gleichnamige Quartier in Hochdahl an mehreren Stellen aufgewertet werden und seinen Bewohnern mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität bieten. So wird unter anderem auch der Kinderspielplatz am Stadtweiher zu einem „Leuchtturmspielplatz“ ausgebaut werden. Das bedeutet, dass er in Größe und Qualität so bemessen sein soll, dass er zum Anlaufpunkt für alle Generationen aus den angrenzenden Quartieren Stadtweiher, Sandheide, Schildsheide und darüber hinaus werden kann.