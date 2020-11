Infektionsschutz : Volle Schulbusse sorgen in Erkrath für Diskussionen

Schüler beim Einsteigen in einen Bus. Foto: M. Beckmann

Erkrath Abstand halten, wie es derzeit Corona-bedingt geboten ist, geht in öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Stoßzeiten so gut wie gar nicht. Entlastungsbusse müssen her und dann auch genutzt werden. Oder ist ein zeitversetzter Schulbeginn die Lösung?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hup) Im Klassenzimmer ist Abstand geboten und es wird regelmäßig gelüftet, um das Infektionsrisiko zu senken, aber im überfüllten Schulbus stehen sie dicht an dicht – das ist auch für Erkrather Schüler Alltag, wie Betroffene berichten. So sei etwa die Linie 741 morgens zur Schulzeit (Abfahrtszeit 7.23 in Hilden in Richtung Mettmann) ab der Haltestelle Immermannstraße extrem überfüllt. Auch wenn sich am Schulzentrum Bustüren öffnen, fragt sich mancher, wie die herausquellenden Schüler da überhaupt hineingepasst haben. Von der Kreisverwaltung habe es dazu geheißen, dass das Abstandsgebot in Schulbussen nicht gelte. „Kein Wunder, dass uns die Kinder für völlig verblödet halten, wenn sie ab Schultor Abstand halten müssen“, kommentiert ein Nutzer eines lokalen Internetforums.

Bei der Rheinbahn ist das Problem bekannt, sie setzt zusätzliche Wagen ein, zum Beispiel um 7.13 Uhr ab Kemperdick über den Linienweg der 741 bis nach Mettmann. Zusätzlich fährt zwei Minuten vor diesem E-Wagen ein Pandemie-Zusatzbus (Firma Graf im Auftrag der Stadt Mettmann), der die Kinder zu den Mettmanner Schulen (Endhaltestelle Zentrum) bringt.