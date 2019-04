Einkäufe besser planen : Wie jeder Abfälle reduzieren kann

ERKRATH Volkshochschule und städtische Abfallberatung bieten Vorträge mit Tipps und Workshops an. Es geht vor allem darum, Plastikmüll und Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.

„Verwenden statt verschwenden! Und was können wir tun?”, so lautet der Titel eines Workshops, der am 22. Juni im Bürgerhaus stattfinden wird. Er ist der Abschluss einer Reihe, die die Erkrather Volkshochschule gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitsberater Karl-Heinz Ott ausgearbeitet hat. Er hielt jetzt auch einen Vortrag dazu in der Stadtbücherei Hochdahl mit dem Titel „Besser verwenden als verschwenden” – und wartete mit erschreckenden Fakten auf.

Ein weiterer Workshop mit dem Titel „Verwenden statt verschwenden. Was können wir tun?” findet am 22. Juni von 10 bis 14 Uhr im Bürgerhaus Hochdahl an der Sedentaler Staße 105-107 statt. Die Teilnahme ist gratis. Anmeldung: vhs@erkath.de, Telefon 0211 24074305 oder -43 01.

Es gibt noch freie Plätze im Workshop „Zero Waste – verrückte Idee oder alltagstauglicher Lebensstil?” am kommenden Sonntag, 7. April, von 11 bis 13 Uhr im Veranstaltungsraum im Sockelgeschoss des Kaiserhofs, Bahnstraße 2 in Alt-Erkrath. Kosten: fünf Euro. Anmeldung bei der Abfallberatung, Mail helga.willmes@erkrath.de, Telefon 0211 24076161.

Auch die gut besuchte Veranstaltung, zu der Abfallberaterin Helga Willmes-Sternberg jetzt ins Naturschutzzentrum Bruchhausen eingeladen hatte, befasste sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Umgang mit begrenzten Ressourcen. Zu Gast war Daniel Viebach, der einen praxisbezogenen Vortrag zu „Zero Waste” hielt, übersetzt „Null Abfall“. Ohne erhobenen Zeigefinger klärte er die Besucher darüber auf, wie sich vor allem Plastikmüll vermeiden lässt. „Ich will sie hier zu nichts erziehen oder Ihnen ein schlechtes Gewissen machen, wenn Sie nicht alles umsetzten. Aber jedes Stück Plastik, das wir sparen, gelangt nicht über unsachgemäßes Entsorgen in unsere Meere, bleibt unverrottet Jahrzehnte am Meeresboden und lässt Fische verenden, die die Reste in großen Mengen aufnehmen. So gelangt Mikroplastik schließlich auch in unseren Organismus.“