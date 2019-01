Programm : Volkshochschule macht sich stark für Europa

Erfolgreiches Team: VHS-Leiterin Ursula Moldon (rechts) und die beiden pädagogischen Mitarbeiterinnen Claudia Beckmann und Brigitte Brinkmann lassen sich immer etwas Neues einfallen. Foto: nm

Erkrath Im Vorfeld der Europawahl im Mai schnürt die VHS ein pralles Informationspaket. Auch in anderen Bereichen wird viel geboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um Europas Union ist es nicht gut bestellt, der Nationalismus breitet sich wieder aus. Grund genug für die stets auch um politische Bildung bemühte Erkrather Volkshochschule, im Vorfeld der Europawahl im Mai wieder zur Auseinandersetzung mit europäischen Themen einzuladen. So wird es am 7. März einen Bürgerdialog im Hochdahler Bürgerhaus geben und, darauf aufbauend, am 21. Mai eine Podiumsdiskussion in der Stadthalle. Eingeladen sind kandidierende Europaabgeordnete oder deren Vertreter, die sich den bei der Dialogveranstaltung erarbeiteten Fragen der Bürger stellen.

Noch konkreter zum Urnengang motivieren will eine Informationsveranstaltung zum sogenannten Wahl-O-Mat, einem Werkzeug der Bundeszentrale für politische Bildung, mit dessen Hilfe Wähler ihre eigenen Meinungen mit Programmen von Parteien abgleichen können. Das Ergebnis ist dann ein Vorschlag, welche Partei gewählt werden könnte, da sie am ehesten die eigene Meinung repräsentiert. Bei den beiden Veranstaltungsterminen in der Grundschule am Millrather Weg werden zunächst die derzeit im Europäischen Parlament vertretenen Parteien vorgestellt, bevor die Teilnehmer an einem Computer ganz für sich allein die Fragen im Wahl-O-Mat beantworten können.

Info Informationen im Netz und in gedruckter Form Die VHS hat jetzt auch eine Internetseite in zeitgemäßer Optik. An über 40 Verteilerstellen im Stadtgebiet liegt zudem das gedruckte Programmheft zum Mitnehmen aus. Kontakt Sedentaler Str. 105–107, Telefon 0211 24074305,

Fax 0211 24074307,

Mail vhs@erkrath.de,

Internet www.vhs-erkrath.de

Alle Europa-Veranstaltungen der VHS können übrigens bei freiem Eintritt besucht werden. Das gilt auch für „Europa verstehen – eine kompakte Einführung“ am 30. Januar von 14 bis 16.15 Uhr in der Realschule Erkrath. Voranmeldung bis 24. Januar erbeten. Ebenfalls gratis kann am Samstag, 19. Januar, unter dem Titel „Europa spielerisch verstehen“ das Brettspiel „EU Legislativity” erprobt werden. Es bringt den Teilnehmer nahe, wie EU-Gesetze entstehen. Voranmeldung ebenfalls in der Geschäftsstelle der VHS.



Parteispitze hält zu Weidel : Meuthen führt AfD in die Europawahl

zurück

weiter

Für das laufende Semester meldet die VHS übrigens stabile Teilnehmerzahlen. Der Entwicklung in den letzten Semestern entsprechend liegt der Schwerpunkt der Angebotsplanung auf den Fachbereichen Sprachen, Integration und Gesundheit. Der Fachbereich Politik und Umwelt stehe im Vergleich dazu zwar stundenmäßig zurück, erobere sich aber immer mehr Akzeptanz vor allem durch die politischen Fahrten (2020 soll es zur OSZE und zur UNO nach Wien gehen) und den inhaltlichen Schwerpunkt Europa-Politik.

Darüber hinaus beginne sich der noch relativ neue Schwerpunkt gesunde Ernährung/Kochkurse zu etablieren und werde deshalb durch Vorträge ergänzt. Beispiel: Gleich zwei Veranstaltungen sind in diesem Jahr der veganen Ernährung gewidmet, also dem Verzicht auf tierische Produkte. In ihrem Vortrag „Vegan für Einsteiger“ will Referentin Stefanie Trilling am 25. März Regeln einer gesunden veganen Ernährung vorstellen. In einem weiteren Vortrag werden am 13. Mai die Möglichkeiten des vegetarischen Essens in allen Lebensphasen, vom Säugling bis zum Greis, vorgestellt.