Bürgermonitor : Glasfaser lässt in Erkrath auf sich warten

Glasfaser lässt in Erkrath auf sich warten

Erkrath Bürger sind ungeduldig, Stadtwerke sagen: Der Glasfaserausbau wird abschnittsweise und nachfrageorientiert durchgeführt. Für Grundstückseigentümer, die sich für das Glasfasernetz anmelden möchten, gibt es ein Formular im Internet.

Petra Behrens, Sprecherin der Erkrather Stadtwerke: „2016 haben die Stadtwerke Erkrath in der Falkenstraße die Gas-, Strom- und Wasserrohre saniert. Präventiv wurden ein Schutzrohr verlegt und entsprechende Vorbereitungen getroffen, damit man im Zuge des Glasfaserausbaus nicht noch einmal die gesamte Straße aufreißen muss.“ Dennoch müssen sich die Anwohner wohl noch in Geduld üben: „Der Glasfaserausbau ist für 2022 angedacht, hier behalten wir uns jedoch Änderungen im Bauplan vor.“

In den kommenden Jahren soll das komplette Stadtgebiet mit dem schnellen Netz ausgestattet werden. „Der Glasfaserausbau der Stadtwerke Erkrath wird abschnittsweise und nachfrageorientiert durchgeführt“, erklärt Behrens. „Das bedeutet, dass nicht alle Straßen zur gleichen Zeit ausgebaut werden.“ Gebaut wird zunächst dort, wo eine hohe Nachfrage herrscht. „Wo die Stadtwerke Erkrath gerade bauen und planen zu bauen, hängt von der Nachfrage und den technischen Möglichkeiten in den jeweiligen Stadtgebieten ab“, so Behrens.