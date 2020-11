Er hat in Erkrath viel bewegt : Vize-Landrat macht Schluss mit der Politik

Ernst Buddenberg in der historischen Markthalle am Bavierplatz. Seine Stimme hat sei einst möglich gemacht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Ernst Buddenberg (77) war 16 Jahre lang Stellvertreter von Landrat Thomas Hendele. Jetzt hat er dieses abwechslungsreiche Amt im Dienst von Stadt und Kreis abgegeben.

Von Gundel Seibel

Wer sich nach 36 Jahren von der Erkrather Kommunalpolitik und der Mettmanner Kreispolitik verabschiedet, der hinterlässt Spuren, Denkmäler, Freunde, Weggefährten. Neider und Skeptiker können natürlich auch dabei gewesen sein. Ernst Buddenberg, 16 Jahren lang stellvertretender Landrat an der Seite von Thomas Hendele, hat sich trotz seiner jugendlichen 77 Jahre entschlossen, dieses abwechslungsreiche Amt im Dienst von Stadt und Kreis zu beenden.

Das ist einen Rückblick wert. Von 1984 bis 1999 war Buddenberg CDU-Ratsmitglied der Stadt Erkrath. Und mit der Lothringischen Bahnsteighalle – die seit langem im Erkrather Volksmund Markthalle heißt – hat sich Buddenberg selbst ein Denkmal gesetzt. Man erinnere sich: Zu Beginn der 90er Jahre war die Bahnstraße als Fußgängerzone heiß umstrittenes Thema. Eine zündende Idee musste her.

Info Verdienstorden für die Zwillingsbrüder Mit Werner Buddenberg, der in Hilden genauso aktiv und engagiert Kommunalpolitik machte, erhielt Ernst Buddenberg im Jahr 2000 das Verdienstkreuzam Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Die jugendlichen Verwechslungsspieleder eineiigen Zwillinge, vom Fußball bis zu Teenager-Kapriolen, sorgen noch heute für vergnügliche Erzählungen der Brüder.

Baudirektor Werner Rutz, damals Planungsamtsleiter, hatte am Steinhof bei der Firma Chicogo eine demontierte historische Bahnsteighalle entdeckt, die zuvor noch dem firmeneigene Rangierbahnhof als Dach gedient hatte. Buddenberg war von der Idee begeistert, diese Halle „mitten im Dorf“ zu errichten. Zuvor aber musste der Stadtrat überzeugt werden. Schwierig bis nicht durchführbar!

Schließlich entschied sich Buddenberg in der entscheidenden Sitzung, gegen den Willen seiner Fraktion abzustimmen. Die Mehrheit war gerettet. Bei der feierlichen Übergabe an die Erkrather Bürger im Jahr 1993 stiegen 23 Luftballons in den Himmel: 17 rote, vier grüne, ein gelber und ein schwarzer.Zeitlebens hat Ernst Buddenberg, der Sportliche, dem Sport gedient. Als jahrelanger Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport hat er sich vorbildlich für den TuS Erkrath und den TSV Hochdahl eingesetzt. Als in Hochdahl ein neues Sport- und Trainingszentrum gebaut werden sollte, hat sich der Dipl. Ingenieur mit ehrenamtlicher Bauleitung, Planung und aktiven Mitarbeit bei der Bauausführung beteiligt. Mit seiner Hilfe flossen zusätzliche Sponsorengelder. Der Verein dankte es mit einer Ehrenmitgliedschaft.

Gern erinnert sich Buddenberg an die aktive Zeit der Städtepartnerschaften mit den Gemeinden von West-Lancashire in England und Cergy-Pontoise in Frankreich. Er hat an diesen Treffen als Vize-Bürgermeister teilgenommen. Damals hatten diese Städtefreundschaften noch einen höheren Stellenwert, man besuchte sich, man feierte und man gedachte gemeinsam des Kriegsendes vor damals 50 Jahren. Für Ernst Buddenberg und seine Frau Inge unvergessliche Erinnerungen.

„Peace in the Air“ hatte 1995 eine Zeitung in Ormskirk einen Leitartikel betitelt. Studenten aus den drei Ländern hatten an dem denkwürdigen Treffen teilgenommen. Jahrelang haben Ernst und Inge Buddenberg erfolgreich in Erkrath die Weihnachtsbaum-Kinderwunsch-Aktion eingeführt und begleitet. Die Idee hatten sie aus den USA mitgebracht.

Ebenso denkwürdig wie der Städteaustausch mit England und Frankreich werden den Bürgern aus Erkrath und benachbarter Kreisstädte die seit 18 Jahren regelmäßig stattfindenden Berlin-Fahrten sein. Insgesamt etwa 2500 Besucher hat Michaela Noll (CDU MdB) durch die Unterstützung der Zwillingsbrüder Ernst und Werner Buddenberg (Hilden) sowie der stellvertretenden Bürgermeisterin Regina Wedding in der Bundeshauptstadt empfangen. Am Anfang per Bus, später mit der Bahn fuhren die Gruppen an, verlebten drei interessante Tage in Berlin, durften den Bundestag, das Auswärtige Amt, das ein oder andere Ministerium und auch Stasi-Gefängnisse wie Hohenschönhausen besuchen.

Aber auch zahllose andere wichtige Ehrungen wurden Ernst Buddenberg zuteil, für die Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter, für die Arbeit im Kreissportbund, für jahrzehntelanges Engagement im Kreistag und in der CDU. Die Verabschiedung des stellvertretenden Landrats durch Thomas Hendele soll wegen der Corona-Beschränkungen im nächsten Jahr stattfinden. „Dann ist Schluss mit Politik“, sagt Buddenberg.