Leben in Erkrath Begleithund „Murphy“ lotst Kita-Kinder durch ihren Alltag

Susanne Friebe-Emonts und ihr Australian Shepard „Murphy“ sind nicht nur privat ein eingespieltes Team. Beim Mettmanner Verein „Projekthunde“ hat Friebe-Emonts, die mit Hunden aufgewachsen ist und in deren eigener Familie immer auch ein Familienhund lebte – auch Murphys Vorgänger war ein „Aussi“ – mit dem achtjährigen Rüden die Ausbildung zum Begleithund absolviert. Seit Januar begleitet Murphy nun zweimal in der Woche sein Frauchen zur Arbeit in die Kita „Villa Kunterbunt“. Mittwochs und freitags ist der Begleithund am Vormittag vom Morgenkreis bis zu seiner Mittagspause, die er im Büro im oberen Stock verbringt, dabei.