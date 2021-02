Bergische Allee : Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Feuerwehr und Polizei am Unfallort Bergische Allee. Foto: Polizei

Erkrath Zu dem Zusammenstoß am Sonntagnachmittag (31. Januar 2021) kam es, weil ein Autofahrer zu spät bemerkte, dass die Ampel auf Rotlicht gesprungen war – und mit voller Wucht auf ein wartendes Fahrzeug prallte.

(RP) Gegen 15 Uhr war der Unfallverursacher, ein 92-jähriger Haaner, mit seinem Opel über die Bergische Allee in Richtung Mettmann gefahren. Vor der Kreuzung mit der Professor-Sudhoff-Straße, gleich unterhalb der dortigen Eisenbahnbrücke, bemerkte der Senior zu spät, dass die Ampel vor ihm auf Rot sprang und der vor ihm fahrende Mazda daher abbremsen musste.

Der 92-Jährige fuhr daraufhin mit hoher Wucht in das Heck des Mazdas, der noch in einen davor stehenden VW geschoben wurde. Dabei wurden sowohl der 50-jährige Fahrer des Mazdas als auch seine 49-jährige Ehefrau schwer verletzt. Rettungswagen brachten das Paar aus Düsseldorf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.