Bildung in Erkrath So kommen die Inder gesund durch den Winter

Die Methoden und Techniken hierfür vermittelt eine Yogalehrerin und Entspannungspädagogin im „Yoga-Mini-Retreat: Fit durch den Winter“. Der rund dreistündige Workshop findet am Samstag, 20. Januar, von 11 bis 14.30 Uhr in Raum fünf der VHS-Räumlichkeiten an der Schimmelbuschstraße 25 in Hochdahl statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die Grundlagen der indischen Heilkunst kennen und erfahren, wie gute Ernährung, Yoga, Meditation, Mudra-Handgesten sowie Atemübungen der Pranayama-Praxis dabei helfen können, gesund durch den Winter zu kommen.