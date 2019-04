Das geistliche Wort aus Erkrath : Verwandle den Tag in Licht

Erkrath Das österliche Licht kann in uns noch weiter leuchten. Licht geht von den Menschen aus, wenn sie ihren Nächsten lieben, wenn sie zum Stifter von Güte und Frieden werden. Das lässt sich auch in den Alltag einflechten: Eine Liste hilft dabei.

An Ostern wurde in allen christlichen Kirchen am Osterfeuer das neue Licht entzündet. Es weist auf Jesus Christus hin, der mit seinem Evangelium und seinem Lebenswerk unübertroffen die Zuneigung Gottes zu den Menschen, besonders zu den Benachteiligten und Geschändeten, verwirklicht hat. In ihm haben unzählige Menschen das Licht entdeckt, das keinen Untergang kennt. Wenn jeder deiner Tage einem Funken dieses Lichtes gleicht, wirst du am Ende deines Lebens auch die Welt erleuchtet haben, schreibt Anthony de Mellos.