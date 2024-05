Gerichtreportage Erkrather muss sich wegen Drogenhandels im großen Stil verantworten

Seit 2020 hatten Ermittler den Angeklagten mit europäischem Haftbefehl gesucht. Im Juli 2022 klickten in den Niederlanden die Handschellen, nach der Verbüßung einer Haftstrafe wurde Mohamed E. von dort nach Deutschland ausgeliefert. Nun sitzt der Erkrather am Düsseldorfer Landgericht auf der Anklagebank, der Tatvorwurf: Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, dem 34-Jährigen droht eine hohe Haftstrafe.