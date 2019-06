Erkrath : Versicherung begutachtet den Brandort

Zu klären ist, wieviel Geld nach dem Großbrand in Sandheide fließt. Von den Brandstiftern fehlt jede Spur.

(hup) Hilft das Geld aus der Gebäudeversicherung der Stadt beim Neubau der am Wochenende ausgebrannten Grundschule Sandheide? Das ist ohne eine Berechnung der Versicherung noch nicht absehbar, heißt es dazu aus dem Rathaus. Versicherungsvertreter haben sich am Mittwoch einen ersten Eindruck über den durch Brandstiftung entstandenen Schaden verschafft. Ein zweiter Termin soll folgen. Erst danach werden Zahlen auf den Tisch kommen. Der lange vor dem Brand geplante Neubau der maroden Grundschule ist für die Stadt der größte Kostenfaktor beim Projekt „Soziale Stadt“ Sandheide. Es gibt einen Testentwurf für ein Schulgebäude aus dem Jahr 2012, der Kosten von rund 4,8 Millionen Euro veranschlagt. Dazu kämen eine neue Sporthalle und ein Kleinspielfeld auf dem Schulhof, die mit fünf Millionen Euro zu Buche schlagen. Ob der Neubau vom Land gefördert wird, ist noch offen.

Nicht für das Schulgebäude, aber für den Inhalt in Form von Lehr- und Lernmaterialien werden derzeit von vielen Erkrather Vereinen und Verbänden Geld- und Sachspenden gesammelt. Bürgermeister Christoph Schultz lobte diese Hilfsbereitschaft, betonte aber, dass die Stadt sich nicht aus der Verantwortung stehlen werde. Den Ersatz von Lern- und Lehrmaterialien übernehme voraussichtlich die Versicherung, Details würden aktuell geprüft. Mit der Schulleitung und dem Kollegium sei abgesprochen, dass aktuell benötigtes Material von der Schule beschafft und von der Stadt bezahlt werde. Private Schäden wie zum Beispiel Turnschuhe von Schülern sind nicht über die Stadt abgedeckt, können aber den privaten Hausratversicherungen gemeldet werden. In Härtefällen will die Stadt jedoch „unbürokratisch nach Abstimmung mit der Schulleitung“ einspringen. Nach Pfingsten soll der Unterricht verteilt über drei Ersatzstandorte wieder beginnen, nach den Sommerferien wird die Schule bis zur Fertigstellung des Neubaus in die alte Realschule Schmiedestraße in Millrath umziehen.