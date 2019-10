Erkrath : „Erkrath blüht“ wird 20 Jahre alt

Erkrath Die Blumen- und Naturfreunde sind im gesamten Stadtgebiet tatkräftig aktiv geworden. Jetzt feierte der Verein im Haus der Vereine im Bavierpark das Jubiläum.

„Junger Mann, kaufen Sie sich mal ein Bier“ war wohl der schönste Spruch, den Michael Stephan in seiner 20-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit als Erkrather Stadtverschönerer gehört hat. Das Geld für das Bier wurde ihm aus dem Fenster einer oberen Wohnhausetage an der Neanderstraße herunter auf die Straße geworfen. Michael Stephan hat sich bedankt, das Geld eingesteckt und seinem Verein „Erkrath blüht“ in die Vereinskasse gesteckt. Den höchsten Lohn, der ihm während seiner Arbeit zugesteckt wurde, waren sogar 50 Euro, sagt Michael Stephan. Mächtig stolz war er. Und vergessen wird er es auch nicht.