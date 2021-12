Vandalismus : Erkrath: Feuer unterm Reifen und zwei Türen zerkratzt

Das Feuer an einem Auto am Steinhof war rasch gelöscht. Foto: Kreispolizei Mettmann

Mettmann Schlechte Bescherung: Ein 13 Jahre Kleinwagen wurde an Heiligabend von Unbekannten beschädigt. Sie legten Feuer unterm Vorderreifen und zerkratzten die rechte Seite.

Purer Vandalismus am Heiligabend: Unbekannte haben Feuer unter dem Reifen eines Kleinwagens gelegt. Zudem zerkratzten sie beide Türen der rechten Fahrzeugseite. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Zeuge am Freitag gegen 16.45 Uhr am Steinhof das Feuer bemerkt. Der Mann rief die Feuerwehr und versuchte, mit einem Eimer Wasser selbst zu löschen. Er wird als Zeuge von der Polizei gebeten, sich zu melden.