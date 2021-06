Neuenhausplatz in Erkrath : Unterfeldhauser Markt soll nach Plänen der Stadt schließen

Erkrath Es waren zuletzt nur noch drei Marktstände, aber die werden auch gebraucht, sagten Unterfeldhauser Bürger. Käme die Schließung, sei ihr Stadtteil benachteiligt.

„Bei uns sind die Gerüchte so angekommen, dass da ab August gar nichts mehr stattfindet“, sagte Peter Knitsch (Bündnis 90/Die Grünen). Es wäre sehr problematisch, wenn ein ganzer Stadtteil ohne Wochenmarkt dastehe. „Der Markt in Unterfeldhaus war eh schon klein und notleidend“, so Knitsch, „meiner Meinung nach ist das kein laufendes Geschäft der Verwaltung“. Das Thema stand nicht auf der Tagesordnung, sondern wurde nur informell unter dem Punkt „Mitteilungen der Verwaltung“ angesprochen. Wie es letztendlich in Unterfeldhaus weitergehen wird, steht noch nicht fest.