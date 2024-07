Gärtnern in der Großstadt Aus Brachflächen am See werden Nutzgärten

Der Unterbacher See ist auch für die Menschen in Erkrath ein wichtiges Naherholungsgebiet. Die Flächen drumherum sind größtenteils Naturschutzgebiet, weisen jedoch auch weniger schöne Flecken auf. Jeder, der über die Straße Am Kleinforst in Richtung Südstrand unterwegs ist, wird den eher verwahrlost wirkenden Streifen auf der dem See abgewandten Seite kaum übersehen.