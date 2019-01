Wochenende: Kostümtrödel ist eine Fundgrube für Narren

Erkrath/Unterbach Der Kirchenchor der Gemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Unterbach lädt wieder zum Flohmarkt für Karnevalsverkleidungen ein. Ob Bienchen, Teufel oder Prinzessin: Die Auswahl ist riesig.

Warum nicht dieses Jahr an Karneval mal als Senftube gehen? Schließlich gibt es da diese traditionelle Düsseldorfer Senfmarke und das entsprechende Kostüm in den Tubenfarben Ocker und Rot mit dem Original-Emblem hängt (noch) auf einer der zahlreichen Kleiderstangen im Jugendheim der katholischen Kirchengemeinde in Unterbach. Viele, sehr viele Kostüme wurden auch in diesem Jahr wieder gespendet.