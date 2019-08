Katholiken laden ein : Heilige Messe am See und Pfarrfest

Erkrath/Unterbach Unterbachs Katholiken pflegen die Geselligkeit und freuen sich auf viele Gäste.

(RP) Am Nordufer des Unterbacher Sees wird am Sonntag, 1. September, um 11 Uhr wieder eine Messe am Floßanleger gefeiert, begleitet vom Chor „Saitenwind“. Im Anschluss stehen die Grillplätze kostenlos für ein Picknick zur Verfügung. Grillplatz-Reservierung im Pfarrbüro unter Telefon 0211 201006 bis 29. August. Am 7. September feiert die Katholische Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer und Mariä Himmelfahrt dann wieder Pfarrfest an der Kirche St. Mariä Himmelfahrt am Wittenbruchplatz in Unterbach. Es wird auch Angebote der evangelischen Gemeinde geben. Los geht es um 14 Uhr mit der Familienmesse, anschließend öffnen das Kinderparadies mit Spielen und Aktionen und der kleine Biergarten auf dem Kirchplatz. Am Abend gibt es dort Live-Musik und Lichtinstallationen. Ab 16 Uhr findet in der Kirche wieder die Aktion „Zehn Minuten mit Gott“ statt. Für die Cafeteria freut sich die Gemeinde auf Kuchenspenden, die am Festtag bis 14 Uhr abgegeben werden können. Der Erlös des Festes kommt dem Jugendreferenten zugute. Die Gemeinde muss diese Stelle aus eigenen Mitteln finanzieren – und diese werden immer knapper, so dass die Zukunft der Stelle gefährdet ist, informiert Holger Wirtz vom Festausschuss.