Bauarbeiten schreiten voran Fußweg-Erneuerung und Krötenwanderung am See

Der zweite Bauabschnitt der aufwendigen Arbeiten zur Wiederherstellung des Wegs im Ostteil des Unterbacher Sees hat Anfang März begonnen und wird voraussichtlich Ende April 2023 abgeschlossen sein. Durch den erforderlichen Einsatz von großen Landmaschinen für den Transport von Füllboden ist zeitweise mit Einschränkungen für Jogger, Radfahrer und Spaziergänger zu rechnen. Verschiedene Zuwegungen im Erholungsgebiet, wie von der Rothenbergstrasse (L404), müssen zeitweise gesperrt werden. Der parallel verlaufende Radweg bleibt weitestgehend für die Erholungssuchenden am Unterbacher See begeh- und befahrbar. Durch den fachgerechten Einbau von Füllboden und Füllkies auf der Achse des ehemaligen Uferprofils wird das alte Böschungsprofil lageweise von unten beginnend wieder aufgebaut und verdichtet. Mit einer umweltfreundlichen Schottertragschicht und einer abschließenden Deckschicht (wassergebundene Wegedecke) wird der Fuß- und Wanderweg wieder hergestellt. Zusätzlich wird die Uferböschung teilweise durch terrassenweise Anordnung von Natursteinen nachhaltig gesichert. Das Land stellt im Rahmen des Förderprogramms „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ die Kosten zur Wiederherstellung des zerstörten Fuß- und Wanderweges im Ostteil in Höhe von rund 244.000 Euro bereit. Und noch etwas tut sich derzeit am Unterbacher See: Kröten und Frösche sind aus ihrer Winterstarre erwacht und treten den Weg zu ihren Laichplätzen an. Doch dieser kann gefährlich sein, wenn er über Straßen führt. Das ist auch am Unterbacher See der Fall. Um die Tiere dort zu schützen, hat der Naturschutzbund Düsseldorf (Nabu) entlang der Straße einen Zaun gespannt und an diesem Eimer in den Boden eingelassen. Die Tiere, die dort hineinrutschen, werden dann von Helfern sicher zum Wasser transportiert.