Erkrath Adventsgesteck in Flammen löst Feuerwehreinsatz aus

Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags wurden die Einsatzkräfte zu einem bereits gelöschten Feuer auf der Wupperstraße in Hochdahl alarmiert. Dort hatte ein Adventskranz gebrannt. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr nachkontrolliert und belüftet. Die Drehleiter wurde, ebenfalls am Nachmittag, zu einem Wohnungsbrand in die Nachbarstadt Hilden alarmiert. Dort mussten die Einsatzkräfte aber nicht mehr tätig werden. Darüber hinaus mussten noch drei Personen aus einem steckengebliebenen Aufzug befreit und der Rettungsdienst mit einer Patientenrettung über die Drehleiter unterstützt werden.