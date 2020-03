Polizei fahndet in Erkrath : Unfallverursacher hinterlässt ungültige Telefonnummer

Erkrath Ein Unbekannter hat an einem Polo einen Schaden von mehreren Hundert Euro hinterlassen.

(hup) Als die Besitzerin eines blauen VW-Polo mit SW-Städtekennung, der seit Dienstag, 15.30 Uhr, auf einem Parkplatz hinter dem Haus Sandheider Straße 115 geparkt war, am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fand sie einen Zettel an ihrer Windschutzscheibe vor. Der Schreiber hatte eine Handynummer hinterlassen und mitgeteilt, dass er das Fahrzeug beschädigt habe. Unter der Handynummer konnte die Geschädigte aber niemanden erreichen, die Nummer war gar nicht vergeben. Die Geschädigte informierte die Polizei, die ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht einleitete. Die Schäden am Polo werden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02104 9480-6450.