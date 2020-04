Erkrath-Hochdahl : Unfall legt Erkrather Kreuzung lahm

Erkrath Eine leicht und eine scher verletzte Person, das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr im Kreuzungsbereich Schimmelbuschstraße/Hauptstraße/Fuhlrottstraße in Erkrath-Hochdahl.

Auch die zwei beteiligten Pkw wurden erheblich beschädigt. Laut Polizei hatte ein 31-jähriger Erkrather mit seinem Skoda an dem dem Kreuzungsbereich auf Grünlicht gewartet, bevor er als zweiter Pkw nach links in die Schimmelbuschstraße einbog. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW Tiguan eines 58-jährigen Erkrathers, der die Hauptstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr und den Kreuzungsbereich geradeaus, in Richtung Fuhlrottstraße, passieren wollte. Der VW-Fahrer wurde leicht, seine 85-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die Kreuzung musste komplett gesperrt werden.