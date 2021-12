Tat in Erkrath : Unbekannter erschießt Golden Retriever mit Schrotflinte

Ein solcher Golden Retriever ist am Samstag in einem Waldstück bei Erkrath von einen Unbekannten erschossen worden. Foto: dpa/Uli Deck

Erkrath Die 25-jährige Halterin war mit dem Tier in Erkrath unterwegs. Dann fielen Schüsse. Der Hund lief weg – und wurde anschließend tot gefunden.

Der Golden Retriever namens Jake starb zwischen 17 und 17.15 Uhr am Samstag. „Es muss auf den Feldern zwischen Klein Düssel und dem Reitstall Kreens passiert sein“ – heißt es in der Facebook-Gruppe „Hunde in Erkrath“. Laut der Polizei hatte die 25 Jahre alte Halterin Schüsse gehört. Die Ermittler gehen davon aus, dass Jake aus der Nähe mit einer Schrotflinte erschossen wurde. Nun werden Zeugen für das Geschehen in dem Waldstück nahe der Düsseldorfer Straße gesucht.