Polizei Erkrath sucht Zeugen : Unbekannter demoliert Bushaltestelle mit einem Fahrrad

Foto: dpa/Friso Gentsch

(hup) Am Montag, 27. April, hat ein Unbekannter eine Bushaltestelle an der Sandheider Straße in Hochdahl beschädigt und ist anschließend geflohen. Gegen 22.15 Uhr hatten Zeugen einen lauten Knall von der Bushaltestelle Sandheider Markt gehört.

