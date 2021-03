Erkrath : Unbekannte setzen Papiercontainer in Brand

Unbekannte setzen Papiercontainer in Brand

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkrath Im Stadtteil Hochdahl sind am späten Donnerstagabend (25. März 2021) zwei Papiercontainer komplett abgebrannt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung als Ursache aus – und sucht Zeugen.

(RP) Gegen 22.25 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert. Der Mann gab an, als Fahrgast in einem Bus auf der Sandheider Straße unterwegs gewesen zu sein, als er auf Höhe der Gretenberger Straße einen in Flammen stehenden Papiercontainer gesehen habe.