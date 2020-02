Am Sternwartenweg : Unbekannte greift Erkratherin mit Pfefferspray an

Unbekannte greift Erkratherin mit Pfefferspray an

Am Sternwartenweg

Erkrath (RP) Eine bislang unbekannte Frau hat am Sonntag eine 43 Jahre alte Erkratherin mit Pfefferspray angegriffen. Dem vorausgegangen war nach ersten Erkenntnissen ein Streit um Fotoaufnahmen. Gegen 14.40 Uhr war die Erkratherin auf dem Sternwartenweg unterwegs und filmte dabei mit ihrer Handykamera einen Schwarm Vögel, der gerade über die dort angrenzenden Felder geflogen war.

Hiervon fühlte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine bislang unbekannte Frau belästigt, die ebenfalls gerade die Vögel beobachtet hatte und diese sogar fütterte. In der falschen Annahme, sie sei von der 43-Jährigen gefilmt worden, griff die Unbekannte die Erkratherin an und sprühte ihr Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete die Frau fußläufig in Richtung Kopernikusstraße.