Unterfeldhaus und Hochdahl : Unbekannte flexen Katalysatoren von mehreren Pkw

Erkrath In Unterfeldhaus und Hochdahl haben bislang unbekannte Diebe bei mehreren Fahrzeugen die Katalysatoren ausgebaut. Zwischen Dienstag, 24. März, 18 Uhr, und Mittwoch, 1. April, 13.30 Uhr, waren gleich drei Fahrzeuge betroffen – ein schwarzer Suzuki Vitara, ein silberner und ein schwarzer Mercedes A-Klasse.

Die Wagen waren auf dem Vorhof eines Autohändlers am Niermannsweg abgestellt, Höhe der Hausnummer 1. In der Zeit von Mittwoch, 1. April, 20 Uhr, bis Donnerstag, 2. April, 8 Uhr, flexten bislang unbekannte Täter den Katalysator eines schwarzen VW Lupo ab, der auf dem P&R-Parkplatz des Bahnhofs Millrath an der Gruitener Straße in Hochdahl abgestellt war. Ob die beiden Diebstähle zusammenhängen und jeweils dieselben Täter am Werk waren, ist noch nicht geklärt. Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter Telefon 02104 9480-6450 entgegen.