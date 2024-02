Picobello-Aktion in Ekrath Alle machen bei Blitzblank-Maßnahme mit

Erkrath · Warum unzählige Helfer notwendig sind, auch an abgelegenen Ecken für ein Plus an Sauberkeit zu sorgen und welch wundersame Fundstücke die Erkrather bei ihrem ersten Picobello-Tag 2024 aufstöberten.

25.02.2024 , 12:29 Uhr

Eine der fleißigen helferinnen beim Dreck-weg-Tag war die achtjährige Mila. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Susann Krüll