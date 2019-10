Erkrath : TV-Anwalt stellt Krimi in Erkrath vor

Erkrath Volles Haus für Jurist und Schauspieler Karsten Dusse in der Buchhandlung Weber.

Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, gelingt Autor und Rechtsanwalt Karsten Dusse, bekannt aus Fernsehsendungen wie „Richterin Barbara Salesch“, in seinem Erstlingskrimi „Achtsam Morden“. Der ist äußerst witzig, stimmig und dazu noch informativ. Davon konnten sich jetzt rund 60 Besucher bei einer Lesung in der Buchhandlung Weber in Hochdahl überzeugen.