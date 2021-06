TTC Hochdahl muss Turnhalle Sandheide räumen : Tischtennisverein sucht neues Zuhause

ERKRATH Die Vereinsgeschichte des TTC Hochdahl drohte nach 60 Jahren zu enden. Die Stadt hat den Verein aufgefordert, die Turnhalle an der Sandheide zu räumen. Sie wird abgerissen. Jetzt entwickeln sich alternative Trainingsmöglichkeiten.

Der Abriss der Sporthalle auf dem Gelände der ehemaligen GGS Sandheide in der Brechtstraße hat Folgen. Besonders für den TCC Hochdahl 1962, den Tischtennis-Verein, der bislang mittwochs und freitags in der Halle trainiert hat. „Uns wurde vor Kurzem mitgeteilt, dass wir unser Equipment möglichst noch in dieser Woche aus der bereits mit einem Bauzaun abgesperrten Halle herausholen sollen. Die Halle werde dann zeitnah abgerissen werden“, berichtet Vorstand Frank Streckel, der seit gut fünf Jahren in Hochdahl trainiert.