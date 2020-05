Erkrath : TSV Hochdahl nimmt den Betrieb wieder auf

Beim TSV kann bald wieder etwas für den strapazierten Rücken getan werden. Foto: dpa/Arno Burgi

Erkrath Mit der von Bund und Ländern am Mittwoch getroffene Entscheidung, sportliche Aktivitäten in recht großem Umfang wieder zuzulassen, haben auch die Verantwortlichen des TSV Hochdahl ihre Überlegungen, wie ein Wiedereinstieg in die Sportangebote ermöglicht werden kann, intensiviert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken