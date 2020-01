Krebsnachsorge in Hochdahl : TSV erweitert Rehasport-Angebot speziell für Männer

Die sportliche Krebsnachsorge war bisher den Frauen vorbehalten. Wegen großer Nachfrage wird jetzt nachgelegt.

Mit seinen speziell darauf zugeschnittenen Sportgruppen will der TSV Menschen, die mit der niederschmetternden Diagnose Krebs konfrontiert werden, wieder zu Freude, Wohlbefinden und neuem Lebensmut verhelfen – durch Bewegung und Sport. Die Anfänge des Rehasports beim TSv gehen zurück bis in der 80er Jahre, mit der Gründung von Herzgruppen und Sport in der Krebsnachsorge. „Aktuell haben wir 71 Rehagruppen mit zirka 1000 Belegungen pro Woche zu verschiedenen Krankheitsbildern: orthopädische Gruppen, Lungensport, neurologische Gruppen, Diabetesgruppe, Gruppen für künstliche Gelenke, Sport als Krebsnachsorge, Gruppen im Wasser, Osteoporosegruppen“, berichtet Erika Breitbach. Der Rehasport sei neben dem TSV-Studio mit Gerätetraining der zweitgrößte Bereich des Vereins. Seit September 2019 gebe es zusätzlich auch eine Gruppen Prothesensport für Menschen, die eine künstliche Prothese der unteren Extremitäten tragen müssen.

„Der TSV Hochdahl verfügt über eine Sportgruppe für all die Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie Sie. Gemeinsam mit Gleichgesinnten können Sie bei uns und mit uns in Bewegung kommen und bei Sport, Spiel und Spaß Ihrem Körper und Ihrem Geist neuen Schwung geben. Wir wollen mit Ihnen den Krebs, dessen Behandlung und Ihr dadurch verändertes Leben besser bewältigen“, wirbt der Sportverein für seine Hilfestellung. Er bietet Sportgruppen an, in der speziell ausgebildete Übungsleiter den Teilnehmern zur Seite stehen und darauf achten, dass jeder das Maß an Bewegung findet, das ihm gut tut.