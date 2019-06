Hochdahl : TSV Hochdahl bietet neue Kurse rund um Fitness an

Erkrath (RP) In seinem Fitness und Gesundheitsstudio an der Sedentaler Straße 107 a bietet der TSV Hochdahl einen neuen Kursus zum Thema „Gutes für den Rücken“ an. Er soll den Bewegungsmangel der Teilnehmer durch gesundheitssportliche Aktivitäten reduzieren und ist auf die Förderung von Kraft, Ausdauer, Dehn-, Kooperations- und Entspannungsfähigkeit, aber auch auch soziale Kompetenz und Einbindung ausgerichtet.

Das Kursangebot ist ausgezeichnet mit dem Gütesiegel „Plus Punkt Gesundheit“ und wird von den Krankenkassen in der Regel mit 80 Prozent der Kursgebühr bezuschusst. Start des zehnwöchigen Angebotes ist am Donnerstag, 27. Juni, 19 bis 20 Uhr.