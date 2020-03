Hochdahl : TSV bietet Kursus für einen starken Rücken an

Erkrath Am 14. April soll es um 11.30 Uhr in Hochdahl losgehen.

(RP) Am Dienstag, 14. April, 11.30 Uhr, startet ein Allround-Training für Rücken, Schulter und Co. im Fitness- und Gesundheitsstudio des TSV Hochdahl an der Sedentaler Straße 107 a. Es handelt sich um eine insgesamt neunwöchiges Kursangebot, die Teilnahme kostet 90 Euro. Der Kursus „Rücken Basic“ ist ein ganzheitliches Trainingsprogramm. Sein Ziel ist es, durch gezieltes Verhaltenstraining mit rückenspezifischem Hintergrundwissen und funktionellem Rückentraining, Rückenproblemen vorzubeugen. Das Angebot erfüllt lait TSV die Qualitätsnorm, die der Gesetzgeber nach §20 SGB V fordert. Somit kann die Teilnahme an dem Kursus von jeder gesetzlichen Krankenkasse bezuschusst werden. Mitglieder des TSV erhalten die Kursgebühr nach Beendigung des Kurses komplett zurück. Da nur begrenzt Plätze zu Verfügung stehen, wird um Anmeldung unter Telefon 02104 80992-0 gebeten. Nähere Informationen zum Kursus gibt es telefonisch oder im Internet unter www.tsv-hochdahl.de.