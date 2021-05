Erkrath : Trillser Hospiz will Familie in Not helfen

Trillser Hospiz will Familie in Not helfen

Erkrath Bei der gerade erst gestarteten ambulanten Kinder- und Jugendhospizarbeit wird auch über den Tellerrand geschaut – und zum Beispiel eine größere Wohnung für eine armenische Familie mit zwei kranken Kindern gesucht.

Hospiz-Koordinatoren lernen viele Familien kennen und merken in der Regel sehr schnell, an welchen Stellen der Schuh drückt. Ein Problem kommt selten allein, sagt Hospizkoordinatorin Kornelia Smailes, die seit mehr als zehn Jahren (und seit Anfang des Jahres auch in Erkrath) Familien berät, deren Kinder eine lebensbedrohliche Krankheit haben. Nicht selten nähmen diese Familien ihr Schicksal klaglos auf sich und verharrten in sozialer Isolation.

Ihr imponiert die ungebrochen positive Haltung der Familie, die seit sechs Jahren in Deutschland lebt, ihr Versuch, aus der Misere das Beste zu machen. Der Vater, ein examinierter Krankenpfleger, arbeite derzeit in einem Mettmanner Altenheim – weit unter seiner Qualifikation, weil sein Abschluss in Deutschland nicht anerkannt wird, für eine Weiterbildung aber noch keine Gelegenheit war. Die Mutter, eine examinierte Krankenschwester, kümmere sich derzeit ausschließlich um die Kinder, die krankheitsbedingt zuweilen sehr unruhig und sehr unzufrieden wären, komme dabei aber zusehends an die Grenzen ihrer Kräfte. Eines der größten Probleme sei die enorme Enge ihrer 60-Quadratmeter-Mietwohnung im fünften Stock. „Dort quetschen sich fünf Menschen, der elterliche Schlafplatz liegt in einer Garderoben-Nische. Es kann nur ein E-Rollstuhl genutzt werden, da kein Platz für den zweiten da ist. Der Rollstuhl steht notgedrungen mittig in der Diele, damit fünf Personen ihre Küche, Kinderzimmer und Bad überhaupt betreten können. Gleichzeitig bietet die Mutter einer anderen armenischen Familie ihre nachbarschaftliche Hilfe an und beklagt sich keineswegs über ihr eigenes Los“, berichtet Smailes.