Polizei warnt vor Masche Trickbetrüger bestehlen Erkrather

Ein 67-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Erkrath durch zwei vermeintliche Mitarbeiter eines Energieversorgers in seiner Wohnung bestohlen worden. Laut Polizeibericht hatten gegen 15.30 Uhr zwei Männer an der Wohnungstür des Seniors geklingelt, sich als Mitarbeiter eines Energieversorgers ausgegeben und vorgetäuscht, den Mann beraten zu wollen. Dieser ließ die vermeintlichen Mitarbeiter in seine Wohnung. Erst nach dem Gespräch stellte der 67-Jährige den Diebstahl seiner Geldbörse fest und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Eine Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Tätern verlief negativ. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den wechselnden Maschen der zum Teil professionell agierenden Trickbetrüger zu warnen. Rat der Polizei: „Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Melden Sie sich im Zweifel bei Ihrer Familie oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.“