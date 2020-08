Jungvögel in Erkrath : Tierschützer-Appell: Finger weg von Vogelküken

Es ist Brutsaison für Vögel in Deutschland. Aber nicht jedes Küken, das am Boden sitzt, braucht menschliche Hilfe. Foto: dpa-tmn/Felix Kästle

Erkrath Ein scheinbar hilfloses Vogelküken sitzt auf dem Boden und ruft lauthals nach seinen Eltern. Viele Erkrather wollen helfen, doch nicht jedes Vogelküken muss gerettet werden.

Den Tierschutzverein Erkrath erreichen täglich Anrufe von Erkrather Bürgern, die scheinbar verlassene, noch nicht flugfähige Vogelküken gefunden haben. „Zurzeit verlassen die sogenannten Ästlinge die Vogelnester, da sie im Nest nicht mehr von den Elterntieren gefüttert werden“, erklären die Tierschützer. Sofort fliegen können sie nicht, da sie einige Zeit brauchen, um die Muskulatur in den Flügeln zu kräftigen. Sie werden jedoch von den Elterntieren am Boden weiter gefüttert. Ein solcher Jungvogel muss nicht gerettet werden. Das Beste für ihn ist es, ihn an Ort und Stelle zu lassen.

„Sollte das Tier an einer viel befahrenen Straße sitzen, bringen Sie es bitte zu einem Gebüsch“, so der Tierschutzverein. Der Strauch darf sich ruhig im Umkreis von rund 50 Metern vom Fundort befinden. Finder dürfen den Jungvogel anfassen. Der Geruchssinn ist bei Vögeln nur sehr wenig ausgeprägt und die Eltern werden den Jungvogel trotzdem weiter versorgen. Anders verhält es sich bei Vogelküken, am Straßenrand ohne Gebüsch und Sträucher in unmittelbarer Umgebung gefunden werden oder aber noch komplett nackt und unbefiedert sind. Diese sollten dem Tierheim übergeben werden. Dort werden die Tiere dann bis zur endgültigen Auswilderung aufgepäppelt und versorgt.

Der Tierschutzverein empfiehlt, den Vogel aus sicherer Entfernung mindestens eine Stunde lang zu beobachten. Verloren gegangene Jungvögel werden bis zu 24 Stunden lang von ihren Eltern gesucht. Ein kurz aufgenommener Jungvogel kann ohne Probleme wieder zurück in eine Astgabel am Fundort gesetzt werden. Es gibt zwei Ausnahmen, in denen geholfen werden darf: Sehr junge und noch kaum befiederte Tiere, die aus dem Nest gefallen sind, können vorsichtig dorthin zurückgesetzt werden. Des Weiteren können bei Gefahr durch Katzen oder an viel befahrenen Straßen die Vogeljungen in Hörweite vom Fundort umgesetzt werden, am besten erhöht in eine Astgabel.

Der Tierschutzverein Erkrath kann keine Vögel aufnehmen. Informationen zu Verhaltensweisen rund um verwaiste Jungvögel gibt es aber im Internet.

(RP)