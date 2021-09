Freiwilliger Einsatz : Tierheim braucht Hilfe

Leiter Thomas Mielke päppelt geschwächte Schwäne auf. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Erkrath/Mettmann Das Gelände hat unter der Pandemie gelitten. Am 2. Oktober soll das Gelände an der Straße Im Hock wieder auf Vordermann gebracht werden: „Wir brauchen eure Hilfe! Schaffen wir das zusammen?“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das auch für Erkrath und Mettmann zuständige Hildener Tierheim wendet sich mit einem Hilferuf an die Bevölkerung. Am Samstag, 2. Oktober, soll das Gelände an der Straße Im Hock wieder auf Vordermann gebracht werden: „Wir brauchen eure Hilfe! Schaffen wir das zusammen?“ Corona habe auch beim Tierheim Spuren hinterlassen. „Um nicht bei einer möglichen Infektion, eines oder mehrerer unserer Mitarbeiter, mit der kompletten Mannschaft in Quarantäne zu müssen und damit unsere Tiere nicht mehr versorgen zu können, wurden unsere Mitarbeiter in zwei Gruppen aufgeteilt. Diese arbeiteten zeitlich getrennt voneinander, durch die Aufteilung aber nur mit halber Mannschaftsstärke, was zu Folge hatte, dass die Prioritäten ausschließlich auf die Versorgung und Pflege unsere Tiere gelegt werden mussten“, erklärt der Vorstand.

Zeitgleich aber hätten die Ehrenamtler nicht mehr unterstützend eingreifen dürfen. „Hier ist uns allen wieder bewusst geworden, wie sehr uns deren Unterstützung tagtäglich geholfen hat. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für Ihre Hilfe in all den vergangenen Jahren bedanken.“ Um die Beete und Anlagen wieder in einen annehmbaren Zustand zu versetzten, benötigt das Tierheim tatkräftige Untertützung. „Alternativ könnten wir einen Landschaftsgärtner oder eine Gartenbaufirma beauftragen. Dieses Geld würden wir aber lieber in Sinne unserer Schützlinge verwenden. Wir sind aber zuversichtlich, dass das mit geballter Frauenpower selbst hinzubekommen ist. Männer dürfen selbstverständlich auch helfen“, erklärte der Tierheim-Vorstand.

Einige Helfer haben sich bereits angemeldet, um gemeinsam mit den Mitarbeitern am Samstag, 2. Oktober, ab 10.30 Uhr das Projekt „Unser Tierheim soll schöner werden“ in Angriff zu nehmen. „Leider fehlen uns aber immer noch ein paar helfende Hände, denn wir haben wirklich viel vor. Nicht nur unsere Beete und Anlagen sollen wieder in einen annehmbaren Zustand versetzt werden, wir benötigen auch ein paar Frauen und Männer mit handwerklichem Geschick. Bei anderen Tätigkeiten ist neben Ausdauer auch Muskelkraft gefordert.“ Wer mitmachen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein.