Corona-Ticker Erkrath : Telefonkontakt und Einkaufshilfe

Einkaufsnetz mit Lebensmitteln an der Tür einer isolierten Person. Foto: imago images/Sabine Gudath/Sabine Gudath via www.imago-images.de

Aktuelles aus Erkrath

Gesprächspartner Awo Hochdahl und ZWAR-Netzwerk Hochdahl wollen Telefonpatenschaften einrichten. Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die in der Isolation zu Hause sitzen, ansonsten keine Ansprechpartner haben und ein bisschen reden wollen. Sie können sich unter der Telefonnummer des AWO-Treffs unter 02104948698 (auch AB) melden und werden dann an entsprechende Personen vermittelt.